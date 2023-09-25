الأسطول الشمالي الروسي يجري تدريبات في بحر سيبيريا

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، اليوم الاثنين، أن الأسطول الشمالي الروسي الذي يعمل في منطقة القطب الشمالي أجرى تدريبات تحاكي التصدي لزوارق مسيرة معادية.

ونقلت الوكالة عن الخدمة الإعلامية للأسطول قولها إن بعضا من أكبر المدمرات وسفن الإنزال بالبلاد شاركت في التدريبات في القطب الشمالي.

ولفتت الى أنه “خلال التدريبات في بحر سيبيريا الشرقي، تدربت أطقم المدمرة البحرية فايس أميرال كولاكوف المضادة للغواصات وسفينة الإنزال الكبيرة ألكسندر أوتراكوفسكي على إجراءات لحماية مفرزة من السفن في حالة وجود تهديد من العدو باستخدام قوارب مسيرة”.

ولم يتضح على الفور متى جرت التدريبات.