الأسهم الألمانية تغلق على ارتفاع قياسي

سجلت الأسهم الألمانية مستوى قياسيا مرتفعا جديدا الثلاثاء مدفوعة بمكاسب قطاعي التصنيع والتأمين، بينما أظهرت بيانات أن هبوط قطاع الخدمات في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو تباطأ في نوفمبر تشرين الثاني.

وقفز المؤشر داكس الألماني 0.8 بالمئة مدعوما بمكاسب شركتي أليانز ودايملر تراك هولدنج. وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.4 بالمئة.

وقفز المؤشر الألماني نحو 18.7 بالمئة حتى الآن هذا العام متجاوزا مكاسب المؤشر ستوكس 600 الأوروبي التي بلغت عشرة بالمئة.

وأظهر مسح أن نشاط الأعمال في ألمانيا وفي منطقة اليورو إجمالا انكمش في نوفمبر تشرين الثاني، إلا أنه انكمش بوتيرة أبطأ من الشهر السابق.

وفي الوقت نفسه أشارت إيزابيل شنابيل من البنك المركزي الأوروبي إلى أن رفع أسعار الفائدة “غير مرجح إلى حد ما” بعد تراجع كبير غير متوقع في التضخم، ما أدى إلى نزول عوائد السندات بشكل حاد.

وتصدرت أسهم العقارات، شديدة التأثر بأسعار الفائدة، مكاسب القطاعات في أوروبا بصعودها 1.8 بالمئة.

وهبط سهما بنك إتش.إس.بي.سي وشركة برودنشال المنكشفتين على الصين عقب خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني للصين.

وكان قطاع التعدين على رأس القطاعات المتراجعة بهبوطه 0.9 بالمئة في ظل انخفاض أسعار المعادن بفعل المخاوف إزاء حجم الطلب من الصين ذات الاستهلاك الكبير.

وقفزت أسهم شركة إريكسون 6.1 بالمئة بعدما اختارت شركة إيه.تي اند تي السويدية لتصنيع الهواتف بدلا من منافستها الفنلندية نوكيا لبناء شبكة اتصالات، مما هوى بأسهم نوكيا 5.9 بالمئة إلى قاع المؤشر ستوكس 600.

في غضون ذلك، أظهر مسح للبنك المركزي الأوروبي لتوقعات المستهلكين في أكتوبر تشرين الأول أن توقعات التضخم بين المستهلكين في منطقة اليورو ظلت مستقرة الشهر الماضي بينما ساءت آفاق النمو الاقتصادي.