السبت 23 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 17 ديسمبر 2022 |
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الأسهم الأمريكية تختتم أسوأ أسبوعين منذ سبتمبر

منذ 6 دقائق
الأسهم الأمريكية

الأسهم الأمريكية

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سجلت المؤشرات الرئيسية الأمريكية انخفاضا كبيرا للأسبوع الثاني على التوالي، وسط المخاوف المتزايدة من الركود من أسعار الفائدة “الأعلى لفترة أطول” في أمريكا وأوروبا.

وتراجع المؤشر “داو جونز” الصناعي 281.76 نقطة أو 0.85 في المئة إلى 32920.46 نقطة، وتراجع مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” 43.39 نقطة أو 1.11 في المئة إلى 3852.36 نقطة، بينما هبط مؤشر “ناسداك” المجمع، الذي تغلبت عليه أسهم شركات التكنولوجيا 105.12 نقطة أو 0.97 في المئة إلى 10705.41 نقطة، وفقا لوكالة “شينخوا” الصينية.

وفي يوم الخميس الماضي، تراجعت الأسهم الأمريكية، إذ أغلق مؤشر “داو جونز” منخفضا بأكثر من 760 نقطة، في أسوأ يوم له منذ شهر سبتمبر.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، انخفض مؤشر “داو جونز” 1.7 في المئة، وخسر “ستاندرد آند بورز” 2.1 في المئة، و”ناسداك” 2.7 في المئة.

وجاء الانخفاض في الأسهم الأمريكية، على خلفية المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، والحديث عن ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.

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