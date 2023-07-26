الخميس 8 محرم 1445 ﻫ - 27 يوليو 2023 |
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الأسهم الأمريكية تغلق دون تغير يذكر بعد رفع الفائدة

منذ ساعة واحدة
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أغلقت الأسهم الأمريكية دون تغير يذكر اليوم الأربعاء بعدما قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة ودفع تكلفة الاقتراض لأعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية.

ورفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس مثلما كان متوقعا على نطاق واسع.

ووفقا لبيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 0.09 نقطة عند 4567.55 نقطة بينما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 15.94 نقطة تعادل 0.12 بالمئة إلى 14128.62 نقطة.

وزاد المؤشر داو جونز المجمع 89.63 نقطة أو 0.25 بالمئة إلى 35527.70 نقطة.

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