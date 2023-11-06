الأسهم الأمريكية ترتفع بشكل طفيف عند الإغلاق

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع طفيف الاثنين مع ترقب المستثمرين لتصريحات مجموعة من صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق من الأسبوع بشأن مسار سياسة البنك المركزي.

وسجلت الأسهم الأسبوع الماضي أكبر زيادة أسبوعية بالنسبة المئوية في نحو عام إذ أدت بيانات أضعف من المتوقع للوظائف الأمريكية الجمعة إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة وسط وجهات نظر بأن الاحتياطي الاتحادي قد انتهى من التشديد النقدي ويمكن أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

ووفقا للبيانات الأولية، زاد المؤشر ستاندرد اند بورد 500 بواقع 8.71 نقطة، أو ما يعادل 0.20 بالمئة، ليغلق عند 4367.05 نقطة.

وربح المؤشر ناسداك المجمع 42.12 نقطة أو 0.31 بالمئة إلى 13518.78 نقطة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 42.12 نقطة أو 0.12بالمئة إلى 34102.06 نقطة.