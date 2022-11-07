الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع حاد الاثنين في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون انتخابات التجديد النصفي الثلاثاء، والتي ستحدد لمن ستؤول الأغلبية في الكونجرس بينما قفزت أسهم ميتا بلاتفورمز بعد تقرير عن خفض الوظائف في الشركة المالكة لموقع فيسبوك.

ومن المرجح أن يفوز الجمهوريون بالأغلبية في مجلس النواب في الانتخابات في حين يقول محللون مستقلون إنه لا يمكن التنبؤ بالنتيجة في مجلس الشيوخ، ويمكن للجمهوريين استخدام الأغلبية في أي من المجلسين لعرقلة خطط الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

وقفز سهم ميتا بلاتفورمز بعد صدور تقرير بأن الشركة تخطط لبدء تسريح موظفين على نطاق واسع هذا الأسبوع، وتراجع السهم أكثر من 70 بالمئة حتى الآن هذا العام.

وارتفع سهما مايكروسوفت وألفابت المالكة لغوغل بعد تكبدهما خسائر في الفترة الأخيرة، مما ساهم بشكل كبير في صعود المؤشر ستاندرد اند بورز 500 خلال الجلسة.

سينصب التركيز هذا الأسبوع أيضا على بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر\تشرين الأول والمقرر صدوره الخميس، حيث سيسعى المستثمرون إلى الحصول على إشارات حول مدى فعالية الزيادات السريعة لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي في إبطاء نشاط الاقتصاد.

وبحسب البيانات الأولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 37.19 نقطة، أي 0.99 بالمئة، ليغلق عند 3807.74 نقطة، في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 89.09 نقطة، أي 0.85 بالمئة، إلى 10564.35 نقطة.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 428.66 نقطة، أي 1.32 بالمئة، إلى 32831.88 نقطة.