الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض حاد

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية على انخفاض حاد الخميس، حيث تكبدت كل المؤشرات الثلاثة الرئيسية أكبر خسائر يومية بالنسبة المئوية منذ أسابيع، مع تصاعد المخاوف من أن معركة مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” مع التضخم باستخدام الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة قد تؤدي إلى الركود.

ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أمس الأربعاء 14\12\2022 كما كان متوقعا على نطاق واسع، بعد زيادات متتالية بواقع 75 نقطة أساس في كل من اجتماعاته الأربعة السابقة، لكن رئيس المجلس جيروم باول حذر من أن المؤشرات في الآونة الأخيرة بشأن التضخم لم تكن كافية لإقناع البنك المركزي بأنه قد كسب المعركة ضد ارتفاع الأسعار.

وتوقع البنك استمرار رفع أسعار الفائدة إلى أكثر من خمسة بالمئة في عام 2023، وهو مستوى لم يحدث منذ الانكماش الاقتصادي الحاد في عام 2007.

ووفقا لبيانات أولية، انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 98.91 نقطة بما يعادل 2.48 بالمئة ليغلق عند 3896.41 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 356.21 نقطة أو بنسبة 3.19 بالمئة إلى 10814.68 نقطة.

كما خسر المؤشر داو جونز الصناعي 754.45 نقطة أو 2.22 بالمئة ليهبط إلى 33211.90 نقطة.