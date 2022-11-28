الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض حاد

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض حاد الاثنين، بعد أن أثارت الاحتجاجات في المدن الصينية الكبرى على سياسات كوفيد-19 الصارمة مخاوف بشأن النمو الاقتصادي، بينما تراجعت شركة أسهم أبل 2.58 في المئة لمخاوف من تراجع إنتاج آيفون.

وأثرت أسهم كوبرتينو، عملاق التكنولوجيا في كاليفورنيا بشكل كبير على المؤشر ستاندرد اند بورز القياسي، إذ أثارت اضطرابات العمال في أكبر مصنع آيفون في العالم بالصين مخاوف من حدوث ضرر أعمق للإنتاج المقيد بالفعل للهواتف المتطورة.

وأدت الاحتجاجات النادرة في المدن الصينية الكبرى خلال عطلة نهاية الأسبوع ضد القيود الصارمة التي تفرضها البلاد على عدم انتشار فيروس كورونا إلى تفاقم المخاوف بشأن النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبحسب البيانات الأولية، فقد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 ما قيمته 61.29 نقطة أو 1.52 في المئة ليغلق عند 3964.83 نقطة، فيما خسر المؤشر ناسداك المجمع 173.01 نقطة أو 1.54 في المئة عند 11053.35، وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 495.95 نقطة أو 1.44 في المئة إلى 33851.08 نقطة.