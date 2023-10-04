الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة بفضل بيانات اقتصادية قوية

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على ارتفاع اليوم الأربعاء بعد يوم من موجة بيع، إذ أظهرت أحدث بيانات اقتصادية أن عدد فرص العمل في القطاع الخاص في الولايات المتحدة زادت أكثر من المتوقع في سبتمبر أيلول.

وقادت السلع الفاخرة والكمالية قطاعات مؤشر ستاندرد اند بورز 500 إلى الصعود، تلاها قطاع التكنولوجيا في ظل تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن أعلى مستويات سجلتها في 16 عاما.

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 34.17 نقطة أو 0.81 بالمئة ليغلق عند 4263.62 نقطة، في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 172.95 نقطة أو 1.32 بالمئة إلى 13236.01 نقطة.

وقفز المؤشر داو جونز الصناعي 116.86 نقطة أو 0.35 بالمئة إلى 33119.24 نقطة.