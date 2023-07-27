الجمعة 9 محرم 1445 ﻫ - 28 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة

منذ 9 دقائق
الأسهم الأمريكية

الأسهم الأمريكية

A A A
طباعة المقال

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض اليوم الخميس بعد أن دفعت أنباء عن احتمال رفع بنك اليابان أسعار الفائدة عوائد سندات الخزانة الأمريكية للارتفاع، مما أوقف أطول سلسلة مكاسب للمؤشر داو جونز منذ عام 1987.

وذكرت صحيفة نيكي أن البنك المركزي الياباني سيحافظ على معدل عوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات عند 0.5 بالمئة لكنه يناقش السماح لأسعار الفائدة طويلة الأجل بالارتفاع فوق هذا المستوى بدرجة معينة. وأكدت رويترز أن المركزي الياباني قد يجري تعديلات طفيفة لإطالة أمد سياسة التحكم في منحنى العائد.

وأدى الحديث عن رفع أسعار الفائدة في اليابان إلى زيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أكثر من أربعة بالمئة وقلص جاذبية الأسهم.

ووفقا لبيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 28.93 نقطة، أي 0.63 بالمئة، عند 4537.82 نقطة، بينما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 76.42 نقطة، أي 0.54 بالمئة، عند 14050.86 نقطة. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 233.73 نقطة، أي 0.66 بالمئة عند 35286.39 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم أوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
تمديد أوكرانيا للأحكام العرفية واستبعاد إجراء انتخابات برلمانية
علم الأردن
أحكام بالسجن وعقوبات كبيرة.. الأردن يصادق على قانون الجرائم الإلكترونية
عناصر من الجيش في الكونغو- أرشيفية
جيش الكونغو: القوات الرواندية عبرت الحدود الكونجولية

الأكثر قراءة

وائل كفوري
وائل كفوري يسحب إعلانات حفل فرنسا!
الطفلة الضحية "لين طالب"
تطوّر قضائيّ جديد في قضيّة الطفلة "لين طالب"!
فضل شاكر
بالفيديو - فضل شاكر بأغنية جديدة.. بغيب بمزاجي