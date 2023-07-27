الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض اليوم الخميس بعد أن دفعت أنباء عن احتمال رفع بنك اليابان أسعار الفائدة عوائد سندات الخزانة الأمريكية للارتفاع، مما أوقف أطول سلسلة مكاسب للمؤشر داو جونز منذ عام 1987.

وذكرت صحيفة نيكي أن البنك المركزي الياباني سيحافظ على معدل عوائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات عند 0.5 بالمئة لكنه يناقش السماح لأسعار الفائدة طويلة الأجل بالارتفاع فوق هذا المستوى بدرجة معينة. وأكدت رويترز أن المركزي الياباني قد يجري تعديلات طفيفة لإطالة أمد سياسة التحكم في منحنى العائد.

وأدى الحديث عن رفع أسعار الفائدة في اليابان إلى زيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أكثر من أربعة بالمئة وقلص جاذبية الأسهم.

ووفقا لبيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 28.93 نقطة، أي 0.63 بالمئة، عند 4537.82 نقطة، بينما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 76.42 نقطة، أي 0.54 بالمئة، عند 14050.86 نقطة. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 233.73 نقطة، أي 0.66 بالمئة عند 35286.39 نقطة.