الأربعاء 14 ذو الحجة 1443 ﻫ - 13 يوليو 2022 |
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الأسهم الأمريكية تفتح على انخفاض

منذ 35 دقيقة
الأسهم الأمريكية

الأسهم الأمريكية

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فتحت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية على انخفاض حاد اليوم الأربعاء بعد أن جاءت بيانات التضخم الأمريكي أعلى من المتوقع مما أثار تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع الفائدة بشدة لاحتواء التضخم.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 237.70 نقطة أو 0.77 بالمئة إلى 30743.63 نقطة. وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 39.13 نقطة أو 1.02 بالمئة إلى 3779.67 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 208.18 نقطة أو 1.85 بالمئة إلى 11056.55 نقطة عند الفتح.

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو حزيران مع بقاء تكاليف البنزين والمواد الغذائية باهظة، مما أدى إلى أكبر زيادة سنوية للتضخم في 40 عاما ونصف العام ودعم اتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقالت وزارة العمل اليوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 1.3 بالمئة الشهر الماضي بعد ارتفاعه 1.0 بالمئة في مايو ايار.

    المصدر :
  • رويترز

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