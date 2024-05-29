الأسهم الأمريكية تنخفض بفعل ارتفاع عوائد السندات ومخاوف الفائدة

افتتحت بورصة وول ستريت منخفضة اليوم الأربعاء مع ابتعاد المستثمرين عن المخاطرة في ظل المخاوف إزاء توقيت ونطاق خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة مما دفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى الارتفاع وضغط على أسهم الشركات الكبرى.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 136.6 نقطة أو 0.35 بالمئة عند الفتح إلى 38716.28 نقطة.

وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 27.3 نقطة أو 0.51 بالمئة إلى 5278.73 نقطة، بينما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 140.5 نقطة أو 0.83 بالمئة إلى 16879.349 نقطة.