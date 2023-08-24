الخميس 8 صفر 1445 ﻫ - 24 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض حاد

منذ 20 دقيقة
الأسهم الأمريكية

الأسهم الأمريكية

A A A
طباعة المقال

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض حاد اليوم الخميس بقيادة تراجع المؤشر ناسداك بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها هذا الأسبوع وتوتر المستثمرين قبل خطاب رئيس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول غدا الجمعة.

ارتفعت أسهم إنفيديا إلى مستوى قياسي في وقت مبكر من الجلسة بعد أن قدمت الشركة في وقت متأخر من أمس الأربعاء توقعات أقوى بكثير من المنتظر وسط طلب على رقائق الذكاء الاصطناعي، وقالت إنها ستعيد شراء أسهم بقيمة 25 مليار دولار.

ومع ذلك، انخفضت جميع القطاعات الرئيسية في ستاندرد اند بورز 500 خلال اليوم، كما تراجع مؤشر أشباه الموصلات.

وبحسب البيانات الأولية، خسر ستاندرد اند بورز 500 ما إجماليه 59.98 نقطة، أو 1.35 بالمئة، إلى 4376.03 نقطة، بينما تراجع ناسداك المجمع 256.41 نقطة، أو 1.87 بالمئة، إلى 13464.62 نقطة. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 374.90 نقطة أو 1.09 بالمئة إلى 34098.08 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

من موقع تحطم الطائرة التي كانت تقل بريغوجين ورفاقه
تقرير أولي يكشف سبب تحطم طائرة زعيم فاغنر
مجموعة بريكس
توسع بريكس قد يعرقل طموحاتها الجيوسياسية
دونالد ترامب
محاكمة ترامب
في الساعات الأخيرة قبل تسليم نفسه.. ترامب يستبدل كبير محاميه

الأكثر قراءة

الأمن العام
الأمن العام يحذر من استخدام تطبيق "MOMONDO"
وزير الخارجية عبدالله بو حبيب
الخارجية الأميركية ترفض تأمين حراسة أمنية لبو حبيب!
وديع الشيخ
صور.. عيد ميلاد اسطوري للنجم "وديع الشيخ" بمشاركة نخبة من النجوم والإعلاميين