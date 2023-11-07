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الأسهم الأميركية تُحقّق أطول سلسلة مكاسب في عامين

منذ 10 دقائق
مؤشر ستاندرد اند بورز 500

مؤشر ستاندرد اند بورز 500

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صعدت الأسهم الأميركية اليوم الثلاثاء، وحقق المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك أطول سلسلة مكاسب في عامين، بعد أن دعم تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية أسهم النمو للشركات الكبرى، بينما يترقب المستثمرون مؤشرات بشأن أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

ووفقًا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 12.83 نقطة، أو ما يعادل 0.29 بالمئة، ليغلق عند 4378.81 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 122.66 نقطة، أو 0.91 بالمئة، إلى 13641.44 نقطة.

كما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 62.14 نقطة، أو 0.18 بالمئة، إلى 34158.00 نقطة.

وسجل المؤشر ستاندر آند بورز 500 اليوم مكاسب لليوم السابع على التوالي في حين صعد ناسداك لليوم الثامن، وهي أطول سلسلة من المكاسب لكلا المؤشرين في عامين.

    المصدر :
  • رويترز

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