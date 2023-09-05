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الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى في أسبوع

منذ 46 ثانية
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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انخفضت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، إلى أدنى مستوياتها في أسبوع، إذ أجج ضعف البيانات الاقتصادية في الصين المخاوف إزاء تباطؤ التعافي بينما يترقب المستثمرون صدور بيانات محلية قد توفر مؤشرات على خطط البنك المركزي الأوروبي بشأن التشديد النقدي.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة بحلول الساعة 0709 بتوقيت جرينتش ليواصل تسجيل خسائر للجلسة الخامسة.

وكانت القطاعات المنكشفة على الصين مثل السلع الفاخرة ومواد البناء من بين أكبر الخاسرين في أوروبا بعدما أظهرت بيانات أن نشاط الخدمات في الصين نما في أغسطس آب بأبطأ وتيرة في ثمانية أشهر.

ومن المتوقع أن تؤكد القراءة النهائية لنشاط الأعمال في منطقة اليورو، والتي من المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، حدوث انكماش في أغسطس آب.

وتراجع سهم شركة روش للأدوية 1.1 بالمئة بعدما خفضت شركة بيرينبرج للوساطة المالية التوصية لسهم الشركة السويسرية من “شراء” إلى “انتظار”، قائلة إنها لا ترى ما يكفي من المحفزات لدعم السهم.

وهبط سهم بنك كريدي أجريكول 3.0 بالمئة بعدما خفض جولدمان ساكس توصيته لسهم البنك الفرنسي إلى “بيع”، بينما هوى سهم كومرتس بنك 3.3 بالمئة بعد أن خفض باركليز تصنيفه لسهم البنك الألماني إلى عدم الاحتفاظ وعدم الشراء.

    المصدر :
  • رويترز

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