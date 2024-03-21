الخميس 11 رمضان 1445 ﻫ - 21 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأسهم الأوروبية تبلغ مستويات غير مسبوقة بدعم قطاع الموارد الأساسية

منذ 44 دقيقة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

A A A
طباعة المقال

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستويات غير مسبوقة (الخميس 21-3-2024) بدعم الأسهم المرتبطة بالموارد الأساسية وإقبال قوي على المخاطرة، فيما يترقب المتعاملون مجموعة من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو والولايات المتحدة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة إلى 509.96 نقطة بحلول الساعة 0818 بتوقيت جرينتش.

وقاد المؤشر الفرعي للموارد الأساسية مكاسب القطاعات مسجلا قفزة 2.7 بالمئة مع ارتفاع أسعار معظم المعادن بعدما أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي على توقعه تبني ثلاثة تخفيضات لأسعار الفائدة هذا العام، في حين ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى غير مسبوق.

وتقدمت أسهم التكنولوجيا 2.1 بالمئة وزادت أسهم العقارات الشديدة التأثر بأسعار الفائدة 1.7 بالمئة، مع تزايد الإقبال على المخاطرة عقب توقعات المركزي الأمريكي.

وينتظر المستثمرون القراءة الأولية لأنشطة الأعمال في منطقة اليورو والولايات المتحدة لشهر مارس آذار المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، والتي قد تقدم مؤشرات بشأن دورة خفض أسعار الفائدة من البنوك المركزية.

وعلى صعيد الشركات، أبقت شركة نكست لبيع الملابس بالتجزئة على توقعاتها للمبيعات والأرباح في العام الحالي دون تغيير بعدما أعلنت عن زيادة أفضل قليلا من المتوقع في الأرباح السنوية. وارتفع سهم الشركة أربعة بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

جنود من الجيش الإسرائيلي
غزة تحت النار
بريطانيا تهدد إسرائيل.. سنوقف تصدير السلاح لكم في هذه الحالة!
شاب فلسطيني يجلس أمام جثامين شهداء في غزة
غزة تحت النار
حصيلة جديدة لشهداء غزة.. والجيش الإسرائيلي يرتكب 7 مجازر خلال 24 ساعة
الجيش الروسي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
إصابة 10 أشخاص في هجوم صاروخي روسي على العاصمة الأوكرانية كييف

الأكثر قراءة

وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام
إنتظرونا... المرّة المُقبلة سنُداهم المتاجر بـ"RAPPEL"
جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
إسرائيل تكشف حصيلة قتلاها بسبب هجمات حزب الله منذ 8 أكتوبر
قصف عند الحدود اللبنانية الجنوبية
الخطر يقترب من لبنان.. وهذا ما لم تكشفه واشنطن