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الأسهم الأوروبية تتجه نحو الانخفاض الشهري الأول

منذ ساعتين
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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ساد الهدوء التعاملات الأوروبية اليوم الثلاثاء مع تحليل المستثمرين لمجموعة كبيرة من تقارير أرباح الشركات ذات الثقل وترقب بيانات اقتصادية من بينها بيانات التضخم في منطقة اليورو لشهر أبريل نيسان.

ولم يشهد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تغيرا يذكر بحلول الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش، لكنه يتجه إلى تسجيل أول انخفاض شهري في ستة أشهر.

ويترقب المستثمرون على مدار اليوم بيانات التضخم السريع على مستوى منطقة اليورو في أبريل نيسان وبيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول بحثا عن دلالات حول تحركات البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة بعد يونيو حزيران.

وهبط سهم مرسيدس بنز 2.7 بالمئة بعد الإعلان عن انخفاض 30 بالمئة في أرباح الربع الأول والتعهد بالابتعاد عن الدخول في سباق خفض الأسعار.

وتراجع سهم ستيلانتيس 2.2 بالمئة بعد انخفاض إيرادات شركة صناعة السيارات الفرنسية الإيطالية في الربع الأول.

أما سهم فونوفيا فقفز خمسة بالمئة بعد عودة أكبر مجموعة عقارية ألمانية إلى تسجيل أرباح في الربع الأول.

وصعد سهم إتش.إس.بي.سي 2.3 بالمئة بعد أن أعلن البنك عن النتائج الفصلية وعن خطة لإعادة شراء الأسهم وإعلان الرئيس التنفيذي نويل كوين تقاعده بشكل مفاجئ.

    المصدر :
  • رويترز

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