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الأسهم الأوروبية تتراجع إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين

منذ 44 دقيقة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين تقريبًا، مع تصدر أسهم التكنولوجيا والسيارات الخسائر، إذ فر المستثمرون على مستوى العالم من الأصول عالية المخاطر، بعدما خفضت وكالة فيتش بشكل مفاجئ التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 بالمئة بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش، ليلامس أدنى مستوى له منذ 20 يوليو/ تموز.

كان المؤشر تراجع بنحو واحد بالمئة أمس الثلاثاء، وهو أسوأ يوم له منذ ما يقرب من شهر، بعد أن أثارت بيانات ضعيفة لنشاط التصنيع على مستوى العالم مخاوف من تباطؤ اقتصادي.

وهوى سهم شركة سيمنز هيلثنيرز لصناعة الأجهزة الطبية الأميركية الألمانية 5.4 بالمئة، بعد انخفاض غير متوقع في الأرباح التشغيلية الفصلية بسبب تراجع الطلب على اختبارات كوفيد-19.

وهبط سهم دار الأزياء الألمانية هوجو بوس 4.1 بالمئة رغم رفع توقعاتها للعام بأكمله.

 

    المصدر :
  • رويترز

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