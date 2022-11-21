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الأسهم الأوروبية تتراجع بسبب تداعيات كورونا في الصين

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 21 - نوفمبر - 2022 11:58 صباحًا
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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تراجعت الأسهم الأوروبية في بداية التعامل (الاثنين 21-11-2022) إذ قادت القطاعات الحساسة للعوامل الاقتصادية مثل شركات التعدين والشركات الصناعية الخسائر وسط مخاوف من تأثير ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في الصين.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المئة بحلول الساعة 0811 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل خامس ارتفاع أسبوعي له على التوالي يوم الجمعة.

وانخفضت الأسهم الآسيوية 1.3 في المئة جراء شعور المستثمرين بقلق من التداعيات الاقتصادية للقيود الجديدة لكوفيد-19 في الصين بعد أن حثت المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في بكين السكان على أن يلزموا منازلهم مع ارتفاع الإصابات بكوفيد-19.

وانخفضت أسهم شركات التعدين والسفر والترفيه والسلع الصناعية والخدمات ما بين 0.5 في المئة و1.4 في المئة مما أدى إلى خسائر بين القطاعات الأوروبية.

وارتفعت أسهم القطاعات منخفضة المخاطر مثل الرعاية الصحية والمرافق في التعاملات المبكرة.

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