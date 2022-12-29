الأسهم الأوروبية تتراجع بضغط مع ارتفاع إصابات كورونا في الصين

تراجعت الأسهم الأوروبية، الخميس، وسط تداولات محدودة خلال فترة العطلات، فيما تقترب الأسواق من نهاية عام صعب عانت فيه من توترات جيوسياسية ومخاوف متزايدة من تباطؤ اقتصادي على خلفية قرارات البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.4 بالمئة. وبالنسبة للعام ككل، هبط 12.8 بالمئة حتى الآن.

وبعد تعاف لفترة قصيرة هذا الأسبوع، تشعر الأسواق حول العالم بالقلق من تحرك بكين لمزيد من تخفيف قيود كوفيد بعدما قوض ارتفاع الإصابات في الصين الآمال في تحسن سريع في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

وألقى أداء أسهم شركات السلع الفاخرة التي لديها انكشاف على الصين مثل إل.في.إم.إتش وريتشمونت بظلاله على المؤشر الأوروبي في التعاملات المبكرة.

وهبطت أسهم الطاقة 0.6 بالمئة وشركات التعدين 0.3 بالمئة، مقتفية أثر أسعار السلع الأولية.

وانخفضت أسهم شركات سلع استهلاكية أساسية مثل نستله ولوريال 1.2 بالمئة و0.5 بالمئة على التوالي.

ونزل سهم نوفارتس 0.5 بالمئة بعدما أعلنت شركة الأدوية السويسرية أنها ستدفع 245 مليون دولار لتسوية دعوى مدنية تتهم الشركة بمحاولة تأخير إطلاق عقاقير مكافئة غير خاضعة لحقوق العلامة التجارية من علاج ضغط الدم إكسفورج في الولايات المتحدة.