الثلاثاء 12 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 6 ديسمبر 2022 |
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الأسهم الأوروبية تتراجع بضغط من أسهم قطاعي البنوك والطاقة

منذ 18 دقيقة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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تراجعت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، بضغط من أسهم قطاعي البنوك والطاقة إذ أثارت بيانات قوية لنشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة مخاوف من أن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة.

وهبط المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.1 بالمئة مواصلا الخسائر للجلسة الثالثة على التوالي.

وسجل المؤشر سبع أسابيع متتالية من المكاسب وسط آمال في أن تتيح بوادر على تراجع التضخم للمركزي الأمريكي إبطاء وتيرته السريعة لرفع الفائدة.

إلا أن تقريرا أظهر أمس الاثنين انتعاشا غير متوقع في نشاط قطاع الخدمات الأمريكي في نوفمبر تشرين الثاني، إلى جانب بيانات الوظائف القوية الأسبوع الماضي، مما قدم دليلا جديدا على المتانة الاقتصادية ونال من المعنويات.

وتراجع مؤشر الطاقة 0.7 بالمئة فيما تراجع مؤشر البنوك 0.6 بالمئة. إلا أن ارتفاع أسهم شركات السلع الاستهلاكية الأساسية، مثل نستله ويونيليفر، حدّ من الخسائر.

    المصدر :
  • رويترز

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