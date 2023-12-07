الخميس 23 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 7 ديسمبر 2023 |
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الأسهم الأوروبية تتراجع بعد تقدم نتيجة مخاوف اقتصادية

منذ 46 دقيقة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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توقف تقدم أسهم أوروبا اليوم الخميس، بعد مكاسب قوية في الآونة الأخيرة، إذ فاقمت بيانات في ألمانيا المخاوف من أن القطاع الصناعي سيواصل الضغط على أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة، بعد أن لامس أعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر أمس الأربعاء، في حين أغلق المؤشر داكس الألماني منخفضًا 0.2 بالمئة بعد أن وصل إلى مستوى مرتفع جديد في الجلسة السابقة.

أظهرت بيانات جديدة أن القطاع الصناعي الألماني يواجه صعوبات مع انخفاض الإنتاج الصناعي الألماني بشكل غير متوقع في أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يوم من انخفاض الطلبيات الصناعية بشكل مفاجئ في الشهر نفسه.

وأظهرت بيانات أن الناتج الصناعي الإيطالي انخفض 0.2 بالمئة في أكتوبر/ تشرين الأول على أساس شهري، بأقل قليل من المتوقع.

وأكدت وكالة الإحصاءات الأوروبية يوروستات تقديراتها بأن الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو انخفض 0.1 بالمئة في الربع الثالث مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

    المصدر :
  • رويترز

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