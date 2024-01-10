الأسهم الأوروبية تتراجع بفعل الأسهم المرتبطة بالموارد الأساسية

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، متأثرة بانخفاض أسهم شركات الموارد الأساسية، بينما يفكر المستثمرون في أرباح الشركات ويترقبون بيانات رئيسية عن التضخم في الولايات المتحدة بحثا عن دلائل على مسار أسعار الفائدة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 8:15 بتوقيت جرينتش.

وهبطت أسهم شركات الموارد الأساسية 0.5 بالمئة لتقود خسائر المؤشر متتبعة أسعار المعادن الأساسية والنفيسة مع توخي المستثمرين الحذر قبل بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة المقرر صدورها غدا الخميس.

وعلى صعيد البيانات، انخفض معدل التضخم الأساسي في النرويج بأقل من المتوقع في ديسمبر كانون الأول الأمر الذي قد يساعد البنك المركزي على التيسير المقرر للسياسة النقدية.

وهوى سهم شركة ديفيد كامباري الإيطالية 5.4 بالمئة إلى قاع المؤشر ستوكس 600 بعد أن أكملت مجموعة المشروبات الروحية طرحا خاصا لأسهم وسندات بقيمة 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار) لتمويل الاستحواذ على شركة كورفوازييه الفرنسية للكونياك.