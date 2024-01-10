الأربعاء 28 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 10 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأسهم الأوروبية تتراجع بفعل الأسهم المرتبطة بالموارد الأساسية

منذ 41 دقيقة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

A A A
طباعة المقال

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، متأثرة بانخفاض أسهم شركات الموارد الأساسية، بينما يفكر المستثمرون في أرباح الشركات ويترقبون بيانات رئيسية عن التضخم في الولايات المتحدة بحثا عن دلائل على مسار أسعار الفائدة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 8:15 بتوقيت جرينتش.

وهبطت أسهم شركات الموارد الأساسية 0.5 بالمئة لتقود خسائر المؤشر متتبعة أسعار المعادن الأساسية والنفيسة مع توخي المستثمرين الحذر قبل بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة المقرر صدورها غدا الخميس.

وعلى صعيد البيانات، انخفض معدل التضخم الأساسي في النرويج بأقل من المتوقع في ديسمبر كانون الأول الأمر الذي قد يساعد البنك المركزي على التيسير المقرر للسياسة النقدية.

وهوى سهم شركة ديفيد كامباري الإيطالية 5.4 بالمئة إلى قاع المؤشر ستوكس 600 بعد أن أكملت مجموعة المشروبات الروحية طرحا خاصا لأسهم وسندات بقيمة 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار) لتمويل الاستحواذ على شركة كورفوازييه الفرنسية للكونياك.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

نائبة رئيس وزراء بلجيكا
نائبة رئيس وزراء بلجيكا: لا يمكن الصمت عن تهديد إسرائيل بـ"الإبادة الجماعية" في غزة
عناصر أمنية في الإكوادور
على الهواء.. مسلحون يقتحمون برنامجا تلفزيونيا ويحتجزون رهائن
مؤشرات بورصات الخليج
تراجع معظم بورصات الخليج قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية

الأكثر قراءة

أسرار الصحف
ماذا جاء في "أسرار" الصحف المحلية؟
طقس لبنان
هذا ما ينتظر اللبنانيين.. متخصص بالأحوال الجوية يدق ناقوس الخطر من المنخفض القادم!
طائرات مقاتلات أردنية
طائرات أردنية تقصف تجار مخدرات مرتبطين بإيران داخل سوريا