الأسهم الأوروبية تتراجع عند الإغلاق بعد بعد أداء قطاع البنوك وشركات الطاقة

تراجعت الأسهم الأوروبية عند اغلاقها، اليوم الأربعاء 7 فبراير/شباط، بعد الأداء الضعيف في أسهم قطاع البنوك والإعلان عن خسائر شركتي الطاقة الكبيرتين إكوينور وتوتال إنرجيز.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.3 بالمئة، فيما تراجعت الأسهم في إسبانيا أكثر من نظيراتها الأوروبية، بانخفاض 1.2 بالمئة.

وهبط سهم إكوينور 7.8 بالمئة بعدما أعلنت شركة إنتاج النفط والغاز النرويجية عزمها خفض إجمالي مدفوعاتها للمساهمين هذا العام بمقدار ثلاثة مليارات دولار.

وانخفض سهم توتال إنرجيز 3.2 بالمئة عقب إعلان المجموعة الفرنسية هبوط الدخل المعدل في الربع الرابع أكثر من المتوقع.

وتراجع مؤشر قطاع البنوك 0.9 بالمئة متأثرا بخسارة سهم يو.بي.إس 2.7 بالمئة بعد أن خفضت شركتان للسمسرة السعر المستهدف للبنك السويسري.

وواصل مؤشر شركات التكنولوجيا مكاسبه لليوم السادس على التوالي، إذ ارتفع بنحو 0.7 بالمئة.

ومن بين أكبر الرابحين أيضا، قطاع السيارات الذي صعد 0.5 بالمئة بقيادة سهم ستيلانتس الإيطالية لصناعة السيارات الذي قفز 1.1 بالمئة إلى مستوى قياسي خلال الجلسة.

وقفز سهم تيم فيور 5.4 بالمئة بعد أن أعلنت مطورة البرمجيات الألمانية عن إيرادات وأرباح للربع الرابع أعلى من المتوقع.

وصعد سهم فيستاس 6.4 بالمئة بعد أن تجاوزت شركة صناعة توربينات الرياح الدنمركية توقعات أرباح التشغيل للربع الرابع.

وقالت عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل لصحيفة فايننشال تايمز إن البنك المركزي يجب أن يتحلى بالصبر بشأن خفض أسعار الفائدة، إذ من الممكن أن يرتفع التضخم مرة أخرى. وتؤكد البيانات الأخيرة المخاوف من أن “المرحلة الأخير” من خفض التضخم ستكون الأصعب.

ومن الأسهم الأخرى التي أثرت على أداء المؤشر الرئيسي، سهم مجموعة دويتشه بوست الذي خسر 5.2 بالمئة بعدما باع بنك التنمية الألماني الحكومي (كيه.إف.دبليو) 50 مليون سهم في المجموعة مقابل 2.17 مليار يورو.

وخسر سهم شركة المرافق الفنلندية فورتوم 5.0 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة انخفاضا أكبر من المتوقع في الأرباح التشغيلية في الفترة من أكتوبر تشرين الأول إلى ديسمبر كانون الأول.