الأسهم الأوروبية تتراجع عن مستويات قياسية

تراجعت الأسهم الأوروبية الجمعة متأثرة بأداء أسهم شركات التكنولوجيا والسلع الفاخرة، مع التقاط المتعاملين أنفاسهم بعد أن سجل المؤشر الرئيسي ارتفاعا قياسيا في الجلسة السابقة.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة، لكن لا يزال في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي. وتفوق المؤشران فاينانشال تايمز 100 البريطاني وإيبكس الإسباني على نظرائهما الإقليميين.

ونزلت أسهم شركات التكنولوجيا شديدة التأثر بأسعار الفائدة 0.9 بالمئة بعد أن قادت مكاسب القطاعات الفرعية أمس الخميس 22\3\2024، وانخفضت أسهم شركات السلع الشخصية والمنزلية 0.6 بالمئة بسبب تراجع الأسواق الصينية خلال الليل.

وفي نهاية أسبوع حافل يراقب المستثمرون عن كثب مؤشر مناخ الأعمال في ألمانيا لشهر مارس\آذار بحثا عن مزيد من الدلائل حول حالة اقتصاد منطقة اليورو.

وسيتحدث كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين عن التضخم والسياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم، بينما ستتجه الأنظار أيضا إلى تعليقات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد التي تشارك في قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وصعد سهم مجموعة فينيكس البريطانية إلى قمة المؤشر ستوكس 600 بقفزة 7.5 بالمئة بعد أن قالت شركة التأمين إنها تهدف إلى تحقيق سيولة تشغيلية 1.4 مليار جنيه إسترليني (1.77 مليار دولار) وسداد ديون بقيمة 500 مليون إسترليني بحلول عام 2026.

وانخفض سهما بنك نورديا ودانسكي بنك ثمانية بالمئة و2.2 بالمئة على الترتيب، إذ تم تداولهما دون الحق في توزيع أرباح.