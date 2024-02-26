الأسهم الأوروبية تتراجع في تعاملات اليوم

استهلت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الاثنين على انخفاض بعدما فقدت السلع الأولية المقومة بالدولار جاذبيتها أمام ارتفاع العملة الأمريكية، وفق وكالة رويترز.

في حين ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الرئيسية المتوقع صدروها هذا الأسبوع في منطقة اليورو والولايات المتحدة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0823 بتوقيت جرينتش بعد إغلاق السوق الأوروبية الأوسع نطاقا عند مستوى قياسي مرتفع يوم الجمعة.

وقاد المؤشر الفرعي للموارد الأساسية الخسائر بانخفاضه 1.4 بالمئة تلته أسهم شركات النفط والغاز التي تراجعت 0.8 بالمئة بفعل انخفاض أسعار معظم المعادن والنفط الخام بعد صعود الدولار على خلفية توقعات الأسواق بأن ارتفاع معدل التضخم بأكثر من المتوقع قد يؤدي إلى تأخير خفض أسعار الفائدة.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور بيانات مؤشر ثقة المستهلك والنشاط التجاري وأسعار المستهلكين في منطقة اليورو خلال شهر فبراير شباط.

وعبر المحيط الأطلسي، سيراقب المستثمرون بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي عن شهر يناير كانون الثاني، وهو المقياس المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وكذلك بيانات إنتاج المصانع في فبراير شباط.

واتفق المستثمر الفرنسي كزفييه نيل ومجموعة إلياد للاتصالات التابعة له على شراء حصة 19.8 بالمئة في شركة الاتصالات السويدية تيلي2 مقابل 13 مليار كرونة (1.26 مليار دولار). وارتفعت أسهم تيلي2 بأكثر من تسعة بالمئة.