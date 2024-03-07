الأسهم الأوروبية تتراجع قبل قرار المركزي الأوروبي حول سعر الفائدة

شهدت الأسهم الأوروبية تراجعا اليوم الخميس مع توخي المستثمرين الحذر قبل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة، في حين ارتفع سهم فيرجن موني بعد أن أبدت جمعية البناء الوطنية البريطانية رغبتها في شراء البنك.

وبحلول الساعة 0815 بتوقيت جرينتش، هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة مع تراجع معظم القطاعات باستثناء الرعاية الصحية والتأمين.

وكان المؤشر الفرعي لشركات السيارات وقطع الغيار أكبر الخاسرين إذ انخفض 1.1 بالمئة متجها نحو أكبر تراجع له في سبعة أسابيع.

ويترقب الجميع قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة المقرر صدوره في الساعة 1315 بتوقيت جرينتش، ومن المتوقع أن يبقي عليها دون تغيير عند مستويات مرتفعة قياسية.

وستعقد رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد مؤتمرا صحفيا الساعة 1345 بتوقيت جرينتش.

وقفز سهم فيرجن موني 35.7 بالمئة مسجلا أفضل يوم له على الإطلاق بعدما وافقت جمعية البناء الوطنية على شراء البنك في صفقة محتملة بقيمة 2.9 مليار جنيه إسترليني (3.69 مليار دولار).

بينما هوى سهم هوجو بوس 17 بالمئة إلى قاع المؤشر القياسي إذ توقعت دار الأزياء الألمانية أرباحا تشغيلية لعام 2024 دون توقعات السوق.