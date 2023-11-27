الأثنين 13 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 27 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأسهم الأوروبية تتراجع متأثرة بضعف قطاع الرعاية الصحية

منذ 33 دقيقة
آخر تحديث: 27 - نوفمبر - 2023 8:18 مساءً
مؤشرات الأسهم الأوروبية

مؤشرات الأسهم الأوروبية

A A A
طباعة المقال

تراجعت الأسهم الأوروبية الاثنين متأثرة بضعف أسهم قطاع الرعاية الصحية لكن أسهم قطاع العقارات قلصت الخسائر بعد حصولها على دعم من مكاسب كبيرة لرايت موف العقارية البريطانية.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة وهبطت أسهم الرعاية الصحية 0.6 بالمئة.

وخسرت أسهم إيفوتيك 3.2 بالمئة وأسهم أسترازينكا 2.0 بالمئة نتيجة لخفض الأسعار المستهدفة لشركة جيفريز. وانخفضت أسهم شركة باير‭‭ ‬‬ثلاثة بالمئة نتيجة خفض شركة بيرينبرج للسعر المستهدف.

وقلصت رايت موف العقارية الخسائر وكانت الرابح الأكبر بارتفاع 4.8 بالمئة في أسهمها بعد أن رفعت البوابة العقارية توقعاتها لمتوسط ​​العائدات السنوية لكل معلن.

وارتفعت أسهم القطاع العقاري 1.2 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

صورة من بين الدمار في غزة
غزة تحت النار
البيت الأبيض يرحب بتمديد فترة الهدنة الإنسانية في غزة
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
غزة تحت النار
رئيسي لأردوغان: شعب غزة يُقرر مصیرها اعتمادًا على حكومة "حماس" الشرعيّة
علم مصر
مصر تدرس وضع ضوابط للسيطرة على ارتفاع أسعار السكر

الأكثر قراءة

الكرة الأرضية - تعبيرية
"عاصفة مغناطيسية قوية" تضرب الأرض اليوم.. وتأثيرٌ صادم على صحة البشر!
طقس لبنان
تحذير للبنانيين.. هذا ما ينتظركم في الساعات القادمة!
عناصر من المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية
إعدام اثنين من الجواسيس المتعاونين مع إسرائيل في الضفة الغربية