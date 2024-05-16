الأسهم الأوروبية تتراجع متأثرة بقطاعي السيارات والطاقة

انخفضت الأسهم الأوروبية عند الفتح الخميس متأثرة بقطاعي السيارات والطاقة مع تداول أسهم العديد من الشركات بدون الحق في توزيعات الأرباح لتمحو تأثير أسهم شركات تأمين، مثل سويس ري وزوريخ للتأمين، التي حققت مكاسب بعد أرباح قوية.

ولم يطرأ تغير يذكر على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بعد أن ظل يرتفع لتسعة أيام متتالية.

وارتفع المؤشر لمستوى قياسي أمس الأربعاء بعدما عزز تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة توقعات السوق بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول.

وكانت أسهم شركات السيارات الأكثر تضررا مع انخفاض سهم بايرش موتورين فيركه 5.6 بالمئة وتراجع سهم دايملر للشاحنات 3.1 بالمئة إثر التداول بدون توزيعات الأرباح.

كما نزلت أسهم شركات الطاقة 0.9 بالمئة مع تراجع بي.بي اثنين بالمئة بفعل التداول بدون توزيعات أرباح.

وهبط سهم شركة سيمنس 1.5 بالمئة مع انخفاض الأرباح الصناعية في الربع الثاني اثنين بالمئة وعدم تحقيق التقديرات بعد التباطؤ في قسم التشغيل الآلي للمصانع.

غير أن سهم زوريخ للتأمين صعد 2.1 بالمئة بفضل زيادة أقساط التأمين على الممتلكات والحوادث في الربع الأول نتيجة أسعار الفائدة المرتفعة.

وارتفع سهم سويس ري لإعادة التأمين ثلاثة بالمئة بعدما أعلنت الشركة صافي أرباح أفضل من المتوقع في الربع الأول.