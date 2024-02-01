الأسهم الأوروبية تتراجع متأثرة بموقف المركزي الأمريكي إزاء الفائدة

تراجعت الأسهم الأوروبية الخميس فيما استوعب المستثمرون مجموعة من التقارير المحبطة عن الأرباح، في حين تأثرت المعنويات بإشارة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أن خفض أسعار الفائدة مبكرا غير مرجح.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة، وشهدت البنوك أكبر هبوط إذ بلغ 1.4 بالمئة، بقيادة تراجع سهم بنك بي.إن.بي باريبا بنسبة 7.7 بالمئة بعدما لم يحقق البنك الفرنسي الأرباح الفصلية المتوقعة.

كما دفع البنك المؤشر كاك 40 الفرنسي للتراجع 0.6 بالمئة.

وكان سهم شركة أديداس الألمانية للملابس الرياضية من بين الأسهم الخاسرة أيضا وهبط 7.7 بالمئة، إذ جاءت توقعات الشركة لعام 2024 دون التقديرات.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير أمس الأربعاء، ورجح عدم خفض الفائدة في مارس آذار مما بدد الآمال بالأسواق لخفض مبكر.