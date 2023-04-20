الخميس 29 رمضان 1444 ﻫ - 20 أبريل 2023 |
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الأسهم الأوروبية تتراجع مع ترقب المستثمرين

منذ 7 دقائق
مؤشر الأسهم الأوروبية

مؤشر الأسهم الأوروبية

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تراجعت الأسهم الأوروبية، الخميس، بعد تباين نتائج عدد من الشركات المدرجة في بورصة وول ستريت، بينما يترقب مستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو ونتائج الشركات لتقييم قوة المنطقة.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة، وقادت أسهم المرافق وأسهم شركات السيارات المؤشر الرئيسي نحو التراجع بعد انخفاضهما 1.2 بالمئة و2.1 بالمئة على التوالي.

لكن أسهم البنوك ارتفعت 1.0 بالمئة مما حد من الخسائر.

ويترقب المستثمرون بيانات مؤشر ثقة المستهلك، المقرر صدورها الساعة 1400 بتوقيت جرينتش، والتي من المتوقع أن تظهر تحسنا طفيفا في توقعات المستهلكين للأوضاع الاقتصادية في المنطقة في أبريل نيسان مقارنة بالشهر الماضي.

وفيما يتعلق بالأرباح، انخفض سهم شركة سارتوريوس إيه.جي. 11 بالمئة بعدما أعلنت الشركة الفرنسية الألمانية المتخصصة في صناعة معدات المختبرات عن انخفاض إيرادات المبيعات والأرباح في الربع الأول من 2023.

وارتفع سهم شركة إيه.بي فولفو واحدا بالمئة بعدما رفعت الشركة المتخصصة في صناعة الشاحنات توقعاتها لأسواق الشاحنات الثقيلة الرئيسية في أوروبا وأمريكا الشمالية هذا العام اليوم الخميس.

وارتفعت أسعار المنتجين الألمان أقل من المتوقع في مارس آذار. وارتفعت أسعار المنتجين الصناعيين 7.5 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة باستطلاع لرويترز توقع ارتفاعها 9.8 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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