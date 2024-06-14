الأسهم الأوروبية تتراجع وتتجه لتسجيل خسائر أسبوعية

تراجعت الأسهم الأوروبية الجمعة بعد انخفاضها بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة، فيما يتجه المؤشر القياسي لتكبد خسائر أسبوعية مع استمرار المستثمرين في توخي الحذر وسط حالة الضبابية السياسية في فرنسا.

وهبط المؤشر ستوكس600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش، وخسر 1.5 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

وارتفعت أسهم شركات قطاع التكنولوجيا 0.6 بالمئة، فيما انخفضت معظم القطاعات الأخرى.

وقادت أسهم الشركات المرتبطة بالسيارات الخسائر بعد انخفاضها بنحو واحد بالمئة ليتم تداولها عند أدنى مستوى في أكثر من أربعة أشهر.

ونزل المؤشر كاك40 الفرنسي واحدا بالمئة ليكون أداؤه أضعف من باقي بورصات المنطقة مع استمرار قلق المستثمرين من الوضع السياسي ووصول علاوة المخاطر على السندات الفرنسية إلى أعلى مستوى لها في أربع سنوات.

وستكشف الأحزاب اليسارية الفرنسية عن البرنامج السياسي لتحالفها الجديد اليوم الجمعة في محاولة لتحدي حزب التجمع الوطني المنتمي لليمين المتطرف الذي يتصدر استطلاعات الرأي عن توقع نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وعلى صعيد البيانات، ارتفعت أسعار المستهلكين في فرنسا 2.6 بالمئة في مايو أيار بعد تعديل طفيف بالخفض لبيانات أولية نشرت في أواخر مايو أيار بزيادة نسبتها 2.7 بالمئة.

وشهد سهم كريست نيكلسون قفزة بنسبة 9.7 بالمئة بعد أن قالت شركة العقارات البريطانية إن عرض منافستها بيلوايز للاستحواذ عليها بالكامل مقابل 650 مليون جنيه إسترليني (828 مليون دولار) “يقلل بشكل كبير من قيمة” المجموعة.