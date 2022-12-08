الأسهم الأوروبية تتراجع وسط تزايد المخاوف من ركود وشيك

تراجعت الأسهم الأوروبية، الخميس، بضغط من هبوط أسهم شركات المرافق والاتصالات وسط تزايد المخاوف من ركود وشيك.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0815 بتوقيت جرينتش.

ونزل المؤشر للجلسة الرابعة على التوالي أمس الأربعاء وسط تزايد المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي قبل مجموعة من القرارات المرتقبة الأسبوع المقبل من بنوك مركزية رئيسية بشأن أسعار الفائدة.

وشهدت التداولات المبكرة هبوط المؤشرين الفرعيين للاتصالات والمرافق بنحو 0.6 و0.5 بالمئة على التوالي.

وارتفعت أسهم العقارات 0.7 بالمئة والطاقة 0.3 بالمئة بدعم من تعافي أسعار النفط بعد هبوطها في الجلسة السابقة لأدنى مستوياتها منذ بداية العام، وسط تفاؤل إزاء تخفيف الصين قيود مكافحة كوفيد-19.

وأعلنت رايان إير أمس الأربعاء أن رئيسها التنفيذي مايكل أوليري وافق على تمديد عقده حتى 2028. وارتفعت أسهم أكبر شركة طيران في أوروبا 1.6 بالمئة.

وهبط سهم رينو الفرنسية لصناعة السيارات 1.3 بالمئة. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس أنه أصبح من المؤكد أن المحادثات بين رينو ونيسان موتور بشأن إعادة هيكلة التحالف ستمتد للعام المقبل.