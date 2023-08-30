الأسهم الأوروبية تتراجع

تراجعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، بعد أن هوى سهم شركة أورستد الدنمركية بينما ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو بفعل رهانات على رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة في سبتمبر أيلول.

كما انخفضت أسهم الشركات التي لها أعمال في الجابون بعد انقلاب عسكري في البلاد.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.2 بالمئة، بعد أن ارتفع في وقت سابق بما يصل إلى 0.3 بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى يومي له في ثلاثة أسابيع.

ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو مع توقع المتداولين بأن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر أيلول، قبل أن تتقلص المكاسب بعد بيانات أمريكية أضعف من المتوقع.

وانخفض مؤشر الدنمرك 1.6 بالمئة اليوم الأربعاء بعد أن هوى سهم شركة أورستد لمزارع الرياح البحرية 24.8 بالمئة.

وتراجعت أسهم شركة تالو أويل المدرجة في لندن وشركات الطاقة الفرنسية توتال إنرجيز جابون وموريل إيه. بروم وإيراميت بما يتراوح بين 6.6 بالمئة و16.5 بالمئة بعد انقلاب عسكري أثار المخاوف بشأن عملياتها في الجابون.