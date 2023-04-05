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تراجع الأسهم الأوروبية بعد بيانات على تباطؤ التعافي الاقتصادي

منذ 23 دقيقة
آخر تحديث: 5 - أبريل - 2023 1:02 مساءً
ارتفاع الأسهم الأوروبية

ارتفاع الأسهم الأوروبية

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تراجعت الأسهم الأوروبية الأربعاء مع توخي المستثمرين الحذر بعد أن أشارت بيانات إلى تعافي أبطأ من المتوقع لاقتصاد منطقة اليورو.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة مع انخفاض مؤشر قطاع السلع والخدمات الصناعية 1.6 بالمئة، فيما صعد مؤشر قطاع المرافق 1.4 بالمئة.

وعلى الرغم من بداية تبعث على التفاؤل لعام 2023، تراجعت الأسهم الأوروبية الشهر الماضي إلى أدنى مستوى تسجله في شهر مارس\آذار منذ عام 2020، إذ ألقت البيانات الاقتصادية المتباينة ومخاوف الركود بظلالها على توقعات أسعار الفائدة في المنطقة.

وتسارع تعافي منطقة اليورو الشهر الماضي، لكن الانتعاش كان متفاوتا على مستوى القطاعات والبلدان، وفقا لمسح أظهر أن ضغوط الأسعار ظلت مرتفعة في المنطقة.

وارتفعت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو بعد أن قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي جابرييل مخلوف أمس الثلاثاء 4\4\2023 إن منطقة اليورو ستحتاج إلى تحرك أقوى للسياسة النقدية إذا وصل بها الأمر إلى دوامة ارتفاع الأجور وأسعارها.

وسيترقب المستثمرون تعليقات لكبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين في وقت لاحق اليوم للحصول على مزيد من الدلالات حول مسار التشديد النقدي الذي يتبعه البنك.

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