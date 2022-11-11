الأسهم الأوروبية تحقّق أفضل أداء أسبوعي منذ حوالي 8 أشهر

حقّقت الأسهم الأوروبية أفضل أداء أسبوعي لها منذ نحو ثمانية أشهر، مدفوعةً إلى حد كبير بالرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حجم زياداته المقبلة في أسعار الفائدة وتخفيف الصين قيودها المرتبطة بكوفيد-19.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الجلسة مرتفعًا 0.1 بالمئة في ذروته في 11 أسبوعا، وقادت أسهم الخدمات المالية والتعدين وتجارة التجزئة المكاسب.

وسجّل المؤشر مكاسب أسبوعية 3.7 بالمئة، معظمها تحققت بعد بيانات وأظهرت أنّ أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعت بأكثر من المتوقع في أكتوبر تشرين الأول، ممّا عزّز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يخفّف من حجم زيادات أسعار الفائدة في المستقبل.

إضافة الى ذلك، ساهمت أنباء قيام الصين بتخفيف بعض قواعدها الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا في تعزيز معنويات المستثمرين، ممّا دعم أسهم شركات التعدين والعلامات التجارية الفاخرة.

وقفزت شركات السلع الفاخرة العملاقة مثل (إل.في.إم.إتش) وكيرينج وهيرميس إنترناشونال بين 2.4 بالمئة و2.8 بالمئة. كما حلّق سهم ريشمون 10.5 بالمئة بفضل مبيعات وهوامش ربح أفضل من المتوقع.

كما قفز قطاع الموارد الأساسية 2.6 بالمئة مع ارتفاع أسعار المعادن الأساسية.

هذا وساعدت النتائج الطيبة في موسم الأرباح والآمال برفع أسعار الفائدة الأميركية بوتيرة أبطأ المؤشر القياسي على توسيع مكاسبه للأسبوع الرابع على التوالي، إذ نحى المستثمرون جانبا مخاوفهم بشأن انزلاق الاقتصاد الأوروبي إلى الركود.