الأربعاء 8 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 22 نوفمبر 2023 |
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الأسهم الأوروبية ترتفع إلى أعلى مستوى في شهرين

منذ 33 دقيقة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوى في شهرين الأربعاء بقيادة أسهم شركات الإعلام والعقارات، وقفز سهم سيج للبرمجيات لمستوى قياسي بعد الإعلان عن أرباح تشغيلية سنوية قوية.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة، بعد تعاملات هادئة إلى حد كبير حتى الآن هذا الأسبوع.

وكانت أسهم العقارات الأفضل أداء بارتفاع 0.7 بالمئة، فيما زادت أسهم وسائل الإعلام 0.5 بالمئة.

وقفز سهم سيج سبعة بالمئة لتتصدر المؤشر ستوكس 600 بعد ارتفاع 18 بالمئة في أرباح التشغيل الأساسية لعام كامل. وبدعم من توسع الهوامش إلى 20.9 بالمئة، قالت الشركة البريطانية إنها ستستمر في الزيادة هذا العام.

كما قفز سهم تيسن كروب الألمانية خمسة بالمئة بعد إعلان نتائجها.

وتراجع سهم كينج فيشر لمستلزمات تطوير المنازل 5.8 بالمئة بعد تخفيض توقعات أرباح العام بأكمله للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر.

    المصدر :
  • رويترز

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