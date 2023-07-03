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الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من شركات التعدين

منذ 15 ساعة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين في وقت عززت فيه أدلة إضافية على ضعف النمو في الصين الآمال في تطبيق إجراءات لتحفيز الاقتصاد، بينما قفزت أسهم شركة جنرالي بعدما سمحت لشركة دلفين بامتلاك حصة تزيد عن 10 بالمئة في أكبر شركة تأمين في إيطاليا.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 7:03 بتوقيت جرينتش مستهلا النصف الثاني من العام بأداء إيجابي بعد تحقيق مكاسب قوية في النصف الأول من العام.

وزاد مؤشر شركات التعدين الفرعي 1.1 بالمئة بعد ارتفاع أسعار معظم المعادن على أمل أن تقدم الحكومة الصينية حزمة تحفيز اقتصادي أقوى بعدما أظهر مسح أن نشاط المصانع في البلاد تباطأ في يونيو حزيران.

وقفز سهم شركة اسيكوراتسيوني جنرالي بنسبة 4.3 بالمئة بعدما قالت هيئة تنظيم التأمين الإيطالية إنها سمحت لشركة دلفين بامتلاك حصة تزيد عن 10 بالمئة في الشركة.

وارتفعت أسهم شركة تسلا المدرجة في بورصة فرانكفورت 4.9 بالمئة بعدما تجاوزت شركة تصنيع السيارات الكهربائية تقديرات التسليم في الربع الثاني.

وكان تركيز المستثمرين منصبا على بيانات مؤشر مديري المشتريات بمنطقة اليورو المقرر صدور نتائجه في وقت لاحق اليوم.

    المصدر :
  • رويترز

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