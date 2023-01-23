الأثنين 1 رجب 1444 ﻫ - 23 يناير 2023 |
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الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من شركات التكنولوجيا

منذ 47 دقيقة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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ارتفعت الأسهم الأوروبية، الاثنين، بدعم من شركات التكنولوجيا والعقارات إذ محت التوقعات بأن تشهد منطقة اليورو ركودا طفيفا أثر تصريحات مسؤولي المركزي الأوروبي المتشددة التي دفعت اليورو لأعلى مستوى في تسعة أشهر.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بعدما سجل يوم الجمعة أول تراجع أسبوعي خلال العام الجاري. وقفزت أسهم شركات التكنولوجيا 1.4 بالمئة مقتفية أثر نظيراتها الأمريكية التي شهدت ارتفاعات يوم الجمعة بعد صدور نتائج أعمال إيجابية من عملاق خدمة البث نتفليكس.

كما سجل اليورو قفزة بعد أن قال كلاس كنوت عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أمس الأحد إن المركزي سيرفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في فبراير شباط ومارس آذار وسيواصل رفعها في الأشهر التالية أيضا.

ويتطلع المستثمرون للحصول على مزيد من المؤشرات عن خطط المركزي بشأن التشديد النقدي عندما تتحدث رئيسته كريستين لاجارد في وقت لاحق اليوم.

وتراجع سهم سيمرايز الألمانية للنكهات والعطور 7.1 بالمئة بعد أن أعلنت عن هامش أقل من المتوقع للأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين لعام 2022 إلى جانب انخفاض قيمة شركة سويدنكير.

وارتفع سهم شركة ريمي كوانترو الفرنسية للمشروبات الكحولية ثلاثة بالمئة بعد أن رفعت سيتي جروب التوصية لسهم الشركة إلى “شراء”.

    المصدر :
  • رويترز

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