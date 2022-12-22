الخميس 28 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 22 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من قطاعي الطاقة والمال

منذ 8 دقائق
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

A A A
طباعة المقال

ارتفعت الأسهم الأوروبية، الخميس، للجلسة الثانية على التوالي، مدعومة بأسهم قطاعي المال والطاقة، مع تفاؤل المستثمرين بتحسن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة بعد انحسار التوقعات للتضخم.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0809 بتوقيت جرينتش في تداولات هادئة بسبب العطلة، مقتفيا أثر جلسة متفائلة في وول ستريت الليلة الماضية.

وسجلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت أكبر مكاسبها اليومية حتى الآن هذا الشهر أمس الأربعاء، مدعومة ببيانات أظهرت ارتفاع ثقة المستهلك الأمريكي إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر في ديسمبر كانون الأول مع تراجع التضخم واحتفاظ سوق العمل بقوتها.

وعلى المؤشر ستوكس 600، ارتفعت أسهم قطاع الطاقة 0.7 لتقود المكاسب، مدعومة بارتفاع أسعار النفط.

وارتفعت أسهم البنوك 0.5 بالمئة للجلسة الخامسة على التوالي.

    المزيد من أخبار العالم

    القوات العراقية
    العراق.. مقتل جنديين بانفجار عبوة ناسفة في كركوك
    الشرطة الإيرانية
    إيران تعلن اعتقال 4 خلايا تابعة للموساد الإسرائيلي
    برونو لو مير
    وزير المالية الفرنسي يتوقع ارتفاع أسعار المواد الغذائية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    رامي مخلوف
    رامي مخلوف للسوريين: حدث كبير سيتحدث عنه العالم وسيبهركم
    ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار
    جنون دولار السوق السوداء مستمر.. رقم قياسي جديد!
    بوستر فيلم Home Alone
    بعد 32 عاما.. الكشف عن سر خطير بفيلم Home Alone يمكن ان يغير مجرى أحداثه