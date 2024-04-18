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الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من قطاع الصناعة

منذ 52 دقيقة
سوق الاسهم الأوروبية (أرشيفية)

سوق الاسهم الأوروبية (أرشيفية)

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ارتفعت الأسهم الأوروبية، الخميس 18 أبريل/نيسان، مع دعم قطاع الصناعة للمؤشر القياسي عقب نتائج إيجابية لمجموعة إيه.بي.بي، بينما اتجه سهم سارتوريوس المُدرج في البورصة بألمانيا نحو تسجيل أكبر انخفاض في ستة أشهر بعد تراجع عدد الطلبيات على أساس فصلي.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش مع تزايد زخم موسم إعلان نتائج الشركات.

وقدم مؤشر قطاع الصناعة أكبر دعم وارتفع 0.7 بالمئة مدفوعا بقفزة لسهم شركة إيه.بي.بي بلغت ستة بالمئة بعدما فاقت أرباح الشركة الهندسية السويسرية توقعات السوق في الربع الأول.

أما سهم سارتوريوس فقد هوى 7.4 بالمئة إلى قاع المؤشر القياسي بعدما جاءت أرقام الربع الأول الصادرة عن صانعة مستلزمات المختبرات الفرنسية الألمانية أقل من توقعات المحللين فيما يتعلق بعدد الطلبيات والإيرادات.

وسجل قطاع الرعاية الصحية ككل أكبر خسائر على المؤشر ستوكس وانخفض مؤشر القطاع 0.3 بالمئة.

ومن بين الأسهم الخاسرة، هبط سهم نوكيا 2.2 بالمئة بعدما جاءت أرقام الأرباح الفصلية لشركة صناعة معدات الاتصالات الفنلندية أقل من التقديرات.

    المصدر :
  • رويترز

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