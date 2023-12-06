الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من قطاع التعدين وارتفاع مؤشر داكس الألماني

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، مع ازدياد رهانات على أن رفع أسعار الفائدة العالمية بلغ ذروته، وتصدر قطاع التعدين المستفيد من ارتفاع أسعار المعادن المكاسب في حين سجل مؤشر داكس الألماني مستوى قياسيًا جديدًا.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش، كما ارتفع المؤشر داكس الألماني أيضًا 0.1 بالمئة.

وارتفع مؤشر قطاع الموارد الأساسية 1.3 بالمئة مدعومًا بارتفاع أسعار معظم المعادن الأساسية.

وينتظر المستثمرون الآن بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء في منطقة اليورو لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى جانب مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر/ تشرين الأول بهدف قياس قوة الاقتصاد الأوروبي وسط مخاوف من الركود.

واتجهت الأنظار أيضًا إلى تقرير التوظيف الأميركي لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني بعد تراجع الوظائف الجديدة في أكتوبر/ تشرين الأول، إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين ونصف أمس الثلاثاء، ما زاد التوقعات بأن دورة تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي قد انتهت.

وارتفع سهم مجموعة أوكادو‭‭ ‬‬البريطانية بنسبة 3.1 بالمئة بعد أن رفع بنك جي.بي.مورجان توصيته لسهم المجموعة المتخصصة في مجال بيع البقالة عبر الانترنت‭‭ ‬‬والتكنولوجيا من “خفض الوزن النسبي” إلى “محايد”.

وعلى الجانب الآخر، هبط سهم شركة ميرك الألمانية بنسبة 13.4 بالمئة بعدما لم يحقق عقارها إيفوبروتينيب التجريبي لعلاج مرض التصلب المتعدد الهدف المطلوب في تجارب المرحلة الأخيرة.