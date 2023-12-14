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الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم ميل الاتحادي للتيسير

منذ ساعة واحدة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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قفزت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، مدعومة بمكاسب لأسهم قطاع العقارات وتراجع في عوائد سندات منطقة اليورو مع تفاؤل المستثمرين بتلميح مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لخفض تكاليف الاقتراض في 2024 وترقبهم لقرار البنك المركزي الأوروبي.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.6 بالمئة بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش، كما سجل المؤشر الرئيسي للأسهم القيادية في منطقة اليورو ستوكس يوروب 50 ارتفاعا 1.4 بالمئة ووصل إلى أعلى مستوى في أكثر من 22 عاما.

كما لامس المؤشران كاك-40 الفرنسي وداكس الألماني أعلى مستوياتهما على الإطلاق وارتفعا 1.5 بالمئة و1.4 بالمئة على الترتيب.

وقفزت أسهم قطاع العقارات 6.4 بالمئة وتصدرت القطاعات الرابحة.

أبقى الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير، وأشار رئيسه جيروم باول إلى أن دورة رفع أسعار الفائدة انتهت على الأرجح بسبب تراجع التضخم، وأن الحديث عن خفض الفائدة صار “محل نظر”.

ويتحول التركيز الآن لترقب قرار السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي المتوقع صدوره في 1315 بتوقيت جرينتش مع توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

    المصدر :
  • رويترز

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