الخميس 8 صفر 1445 ﻫ - 24 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأسهم الأوروبية ترتفع بدفعة من أسهم الرقائق

منذ 3 دقائق
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

A A A
طباعة المقال

وصلت الأسهم الأوروبية لأعلى مستوى في أسبوع اليوم الخميس مع رفع أسهم شركات الرقائق لقطاع التكنولوجيا بعد أن تخطت شركة إنفيديا الرائدة التوقعات بفارق كبير في تنبؤها بالإيرادات الفصلية كما ساهم تراجع عوائد السندات في تحسين شهية المخاطرة.

وبحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش صعد المؤشر ستوكس600 الأوروبي بنسبة واحد بالمئة وبدأ التعاملات على ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي.

وقفزت أسهم شركات التكنولوجيا 1.8 بالمئة وقادت أسهم شركات الرقائق المكاسب بعد أن توقعت إنفيديا أكبر شركة تصنيع رقائق في العالم من حيث القيمة السوقية تحقيق إيرادات أعلى من المتوقع وأعلنت أيضا برنامج إعادة شراء للأسهم.

وحققت أسهم إيه.إس.إم إنترناشونال وبي.إي سيميكونداكتورز وإيه.إس.إم.إل هولدينج وأيكسترون ارتفاعات في التعاملات المبكرة تراوحت بين 2.5 بالمئة و3.5 بالمئة.

وسجلت أسهم شركات التجزئة الأوروبية 1.3 بالمئة من الارتفاع بعد أن تراجعت بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

وأعطى تراجع عوائد السندات في أوروبا دفعة أيضا للأسهم مع هبوط عوائد السندات الألمانية التي تعد المعيارية للمنطقة إلى 2.46 بالمئة.

    المزيد من أخبار العالم

    النفط
    النفط ينخفض مع ترقب مسار الفائدة الأمريكية
    الذهب
    الذهب يبلغ أعلى مستوياته في أسبوعين
    تحطم طائرة على متنها زعيم فاغنر
    مقتل قائد فاغنر.. الرادار لم يرصد أي مشكلة بالطائرة حتى آخر 30 ثانية

    الأكثر قراءة

    وزير الخارجية عبدالله بو حبيب
    الخارجية الأميركية ترفض تأمين حراسة أمنية لبو حبيب!
    وديع الشيخ
    صور.. عيد ميلاد اسطوري للنجم "وديع الشيخ" بمشاركة نخبة من النجوم والإعلاميين
    سقوط طوافة للجيش اللبناني في بحمدون
    فيديو وصور.. سقوط طوافة للجيش اللبناني في بحمدون