الأسهم الأوروبية ترتفع بدفعة من احتمالات خفض الفائدة

ارتفعت الأسهم الأوروبية عند الفتح اليوم الجمعة، مع تجاهل المستثمرين لتصعيد الصراع في الشرق الأوسط وتفاؤلهم باحتمالات خفض أسعار الفائدة من المركزي الأوروبي كما ارتفع سهم إيرباص بدفعة من طلبيات سنوية قياسية على الطائرات.

وزاد المؤشر ستوكس600 الأوروبي 0.9 بالمئة بحلول الساعة 8016 بتوقيت جرينتش وهو في طريقه لتسجيل زيادة أسبوعية طفيفة.

وقالت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أمس الخميس إن “المرحلة الأصعب والأسوأ” من التضخم انتهت على الأرجح وإن أسعار الفائدة سيتم خفضها إذا تراجع التضخم لمعدل اثنين بالمئة.

وارتفع قطاع النفط والغاز واحدا بالمئة بعد صعود فاق الاثنين بالمئة في أسعار الخام عقب ضربات نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن مما فاقم مخاوف تصعيد الصراع في الشرق الأوسط.

في تلك الأثناء، سجل تضخم أسعار المستهلكين في فرنسا ارتفاعا 4.1 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر كانون الأول لأسباب أهمهما زيادة أسعار الطاقة والخدمات.

وارتفع سهم إيرباص 2.2 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة المصنعة للطائرات تلقيها طلبيات سنوية قياسية وأكدت تسجيل زيادة بنسبة 11 بالمئة في عمليات تسليم الطلبيات في 2023.