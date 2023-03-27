الأسهم الأوروبية ترتفع بعد استقرار القطاع المصرفي

قفزت الأسهم الأوروبية، الاثنين، مع عودة الهدوء إلى حد ما إلى الأسواق بعد أسبوع من الاضطرابات بسبب مخاوف إزاء استقرار القطاع المصرفي في أعقاب انهيار بنك كريدي سويس واثنين من البنوك الأمريكية متوسطة الحجم.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9 بالمئة بعد أن قادت أنباء عن صفقة يستحوذ من خلالها بنك فيرست سيتيزنز بانكشيرز على ودائع وقروض بنك سيليكون فالي إلى شعور بالارتياح لدى المستثمرين.

وصعدت أسهم البنوك الأوروبية 0.9 بالمئة بعد أن سجلت خسائر بلغت 3.8 بالمئة يوم الجمعة، عندما أثار تراجع سهم دويتشه بنك مخاوف في القطاع. وارتفعت أسهم البنك الألماني 3.3 بالمئة بعد أن هوت 8.5 بالمئة يوم الجمعة.

وهبطت أسهم بنك (يو.بي.إس) السويسري الذي استحوذ على منافسه الأصغر كريدي سويس في صفقة إنقاذ الأسبوع الماضي 0.8 بالمئة لتتداول على انخفاض 15 بالمئة تقريبا عن أعلى مستوياتها الذي سجلته في أوائل مارس آذار.

وعوض سهم كريدي سويس بعض الخسائر وارتفع 0.4 بالمئة بعد إعلان هيئة مراقبة السوق المالية السويسرية (فينما) في عطلة نهاية الأسبوع أنها تدرس ما إذا كانت ستتخذ إجراء تأديبيا تجاه البنك.

وتتطلع الأسهم الأوروبية إلى إنهاء الربع الأول من العام على ارتفاع وسط مؤشرات على مرونة اقتصادية وآمال في اقتراب البنوك المركزية من وقف دورات التشديد النقدي، إلا أن البنوك الأوروبية تقترب من إنهاء الربع على استقرار لحد ما وسط اضطراب القطاع المصرفي.