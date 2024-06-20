الأسهم الأوروبية ترتفع بعد خفض الفائدة في سويسرا وتثبيتها في إنجلترا

حققت الأسهم الأوروبية مكاسب واسعة اليوم الخميس، وأغلق المؤشر ستوكس 600 على ارتفاع 0.9 بالمئة ليسجل أعلى مستوى في أسبوع بفضل صعود أسهم شركات التكنولوجيا 1.8 بالمئة وأسهم شركات العقارات 1.7 بالمئة.

وزادت ثقة الأسواق العالمية مع استمرار مكاسب الأسهم الأمريكية بقيادة شركة إنفيديا، ومع تقييم المستثمرين لقرارات أسعار الفائدة من ثلاثة بنوك مركزية في أوروبا.

وارتفع المؤشر السويسري 0.6 بالمئة بعد أن خفض البنك الوطني السويسري (البنك المركزي) سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى 1.25 بالمئة ليحافظ على تصدره لدورة التيسير النقدي عالميا.

واختار البنك المركزي النرويجي الإبقاء على سعر الفائدة عند 4.50 بالمئة، وهو أعلى مستوى في 16 عاما، وقال إن الخفض من المتوقع أن يحدث في 2025.

وربح المؤشر النرويجي 0.4 بالمئة.

وتقدم مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.8 بالمئة بعد أن أبقى بنك إنجلترا (البنك المركزي) على سعر الفائدة دون تغيير.

وقفز المؤشر كاك 40 الفرنسي 1.3 بالمئة.