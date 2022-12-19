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الأسهم الأوروبية ترتفع بعد موجة بيع قوية الأسبوع الماضي

منذ 13 دقيقة
مؤشر الأسهم الأوروبية

مؤشر الأسهم الأوروبية

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ارتفعت الأسهم الأوروبية (الاثنين 19-12-2022) مدعومة بشركات الطاقة بعد عمليات بيع مكثفة الأسبوع الماضي أثارتها المخاوف المتزايدة من الركود إذ تعهدت البنوك المركزية الكبرى بمزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بحلول (الساعة 08:05 بتوقيت جرينتش).

سجل المؤشر يوم الجمعة أسوأ أسبوع له منذ سبتمبر أيلول بعد أن تمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي والبنك المركزي الأوروبي بتشديد السياسة النقدية.

ومن بين القطاعات الرئيسية، قفزت أسهم الطاقة 1.8 بالمئة إذ تلقت أسعار النفط دعما من آفاق انتعاش الطلب من الصين المستهلك الرئيسي للخام بعد أن خففت البلاد العديد من إجراءات الرقابة الصارمة المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا.

وارتفعت أسهم التكنولوجيا وقطاع التعدين، التي كانت من بين القطاعات الأكثر تضررا الأسبوع الماضي، 0.6 بالمئة و0.8 بالمئة على التوالي.

    المصدر :
  • رويترز

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