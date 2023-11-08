الأسهم الأوروبية ترتفع بفضل أرباح قوية وبدعم من قطاع الرعاية الصحية

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء مدعومة بمكاسب أسهم قطاع الرعاية الصحية وتقارير أرباح قوية للشركات في الوقت الذي يقيّم فيه المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية وتصريحات محافظي البنوك المركزية بحثا عن إشارات على مسار رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 مرتفعا 0.3 بالمئة.

وأظهرت بيانات انخفاضا كبيرا لمبيعات التجزئة في منطقة اليورو في سبتمبر أيلول، وهو ما جاء متماشيا مع التوقعات، في حين أظهر مسح آخر أن المستهلكين في منطقة اليورو رفعوا توقعاتهم للتضخم خلال الأشهر الاثنى عشر المقبلة إلى أربعة بالمئة.

وقالت ميلاني ديبونو كبيرة خبراء الاقتصاد الأوروبي لدى بانثيون ماكروإيكونوميكس “بالنظر إلى الربع الرابع، يجب أن ينتهي الضغط على الدخل الحقيقي مع استمرار انخفاض التضخم وارتفاع الأجور”.

لكنها أضافت أن “مقاييس المسح المتعلقة بالطلب تشير إلى أن المستهلكين ليسوا في مزاج جيد للإنفاق وأن ثقة المستهلكين لا تزال ضعيفة”.

وقال صانعو السياسات في البنك المركزي الأوروبي إنه يحتاج إلى رؤية مزيد من التقدم في تخفيف الضغوط التضخمية وإنه يتعين على الشركات والحكومات التدخل للحيلولة دون مواصلة مسار رفع أسعار الفائدة.

وقفز سهم فيستاس الدنمركية لتصنيع توربينات الرياح 9.8 بالمئة بعدما جاءت أرباح التشغيل والإيرادات أفضل من المتوقع في الربع الثالث.

وقالت كونتيننتال إنها تتوقع أرباحا قوية في الربع الرابع والمزيد من النمو في سوق السيارات العالمية هذا العام مقارنة بما كان متوقعا في السابق، مما رفع أسهم الشركة المصنعة لقطع غيار السيارات 4.1 بالمئة.

وقادت أسهم قطاعي السيارات والتجزئة المكاسب اليوم إذ صعد كل منهما 1.1 بالمئة.

وقفز سهم متاجر التجزئة البريطانية ماركس اند سبنسر 8.4 بالمئة بعد ارتفاع أرباح الشركة في النصف الأول من العام 75 بالمئة، متجاوزا التوقعات بقدر كبير.

كما صعد سهم كومرتس بنك الألماني 0.7 بالمئة بعدما زاد صافي أرباح البنك بمقدار ثلاثة أمثال في الربع الثالث، وهو ما كان أيضا أعلى من التوقعات.

وقفز سهم شركة المعدات الطبية الدنمركية أمبو تسعة بالمئة بعد ارتفاع هامش أرباحها قبل حساب الفوائد والضرائب والإهلاك للعام بأكمله. وقادت الشركة المكاسب من بين أسهم قطاع الرعاية الصحية.

كانت بيانات لمجموعة بورصات لندن أظهرت أمس أن من بين الشركات المدرجة على المؤشر ستوكس 600 التي أعلنت نتائج الربع الثالث، تجاوزت أرباح 55.3 بالمئة منها التوقعات، وهو ما يزيد قليلا عن المعدل المعتاد البالغ 54 بالمئة.