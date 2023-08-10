الخميس 23 محرم 1445 ﻫ - 10 أغسطس 2023 |
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الأسهم الأوروبية ترتفع بفضل أسهم شركات التأمين

منذ ساعة واحدة
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية

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ارتفعت الأسهم الأوروبية، الخميس، مع استقبال المستثمرين مجموعة من تقارير أرباح الشركات بينما يترقبون بيانات التضخم الأمريكية التي من المرجح أن تحدد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له في أسبوع واحد عند الإغلاق في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية قبل صدور بيانات من المتوقع أن تظهر زيادة طفيفة في مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو تموز. ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2 بالمئة على أساس شهري على غرار شهر يونيو حزيران.

وصعدت أسهم قطاع السلع الشخصية والمنزلية في أوروبا، الذي يضم أكبر العلامات التجارية الفاخرة، بنسبة 1.1 بالمئة بعد أن رفعت الصين القيود التي كانت مفروضة على الرحلات الجماعية لمزيد من البلدان بسبب جائحة كوفيد-19.

وارتفع سهم شركة أليانز الألمانية للتأمين 2.1 بالمئة، كما زاد سهم شركة زوريخ للتأمين 1.6 بالمئة بعدما أعلنت الشركتان نتائج أفضل من المتوقع.

ومما حد من المكاسب، هبوط سهم سيمنز 3.5 بالمئة بعدما تخلفت المجموعة الهندسية الألمانية عن تقديرات أرباح الربع الثالث.

وهبط سهم شركة نوفو نورديسك الدنمركية للأدوية واحدا بالمئة تقريبا بعدما أعلنت استمراها في الحد من إمدادها الولايات المتحدة بجرعات من عقارها (ويجوفي) لعلاج السمنة.

    المصدر :
  • رويترز

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